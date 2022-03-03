Макрон по телефону обсудил с Путиным гуманитарные вопросы в связи с ситуацией на Украине

Беседа лидеров двух стран длилась полтора часа. Ранее Лайф рассказывал, что после беседы с главой РФ французский президент созвонился с украинским коллегой.

Президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин в ходе сегодняшнего телефонного разговора, в частности, обсудили гуманитарные вопросы в связи с ситуацией на Украине. Об этом журналистам сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

"Президент республики и его российский коллега говорили сегодня утром в течение полутора часов. Лидеры затронули, в частности, гуманитарные вопросы", — сказал глава французского кабмина в эфире телеканала TF1.

Ранее Лайф сообщал, что после разговора с Путиным французский лидер созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подробности дискуссий пока не приводятся.