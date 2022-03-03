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3 марта, 12:55

Врач Шинкаренко сообщила, что гаджеты могут привести к потере слуха

Эксперт отметила, что ухо человека — очень чувствительный орган, и на его работу влияют самые разные факторы.

Бесконтрольное использование аудиотехники и музыкальных плееров на максимальной громкости может привести к патологиям. Об этом рассказала врач-сурдолог, оториноларинголог первой категории и член International Society of Audiology Вера Шинкаренко в беседе с "Газетой.ru".

"Подростки уже могут иметь первую степень тугоухости, практически не замечая того. Длительное воздействие на орган слуха вредного электромагнитного излучения (наушники, смартфон) может стать причиной развития опухолей головного мозга и, в частности, акустической невриномы", — обратила внимание специалист.

Шинкаренко уточнила, что, по данным специалистов Boston Children's Hospital, с момента выпуска первых iPod в 2001 году статистика снижения слуха резко выросла, и причиной тому — громкая музыка в наушниках.

"Хроническая акустическая травма не менее опасна ввиду ложной незаметности и растянутости во времени развития клинических проявлений патологии. Спускаясь в метро, погружаясь в шум транспорта на час-два, мы принуждаем внутреннее ухо получать сигналы надпорогового уровня громкости", — резюмировала специалист.

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Ранее врач Шадрин рассказал, как чистка ушей ватными палочками вредит здоровью. Как отмечают специалисты, такой метод может повысить вероятность возникновения болезней и разрыва барабанной перепонки.

Обложка © Pixabay

Никита Осипов

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