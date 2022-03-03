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Регион
Опубликовано 3 марта 2022, 12:48

МВД РФ проведёт дополнительные мероприятия из-за призывов к незаконным акциям в регионах

Ведомство напоминает, что все попытки несогласованных митингов будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники — привлечены к ответственности.

Министерство внутренних дел Российской Федерации заявило о введении комплекса дополнительных мероприятий в связи с призывами к незаконным акциям в регионах. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"В Интернете распространяются призывы к проведению 6 марта несанкционированных публичных мероприятий в ряде субъектов. Руководством МВД РФ даны поручения руководителям территориальных органов о реализации комплекса дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка на обслуживаемой территории", — говорится в заявлении.

Ведомство напоминает, что все попытки несогласованных акций будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники привлечены к ответственности. Правоохранители призывают граждан не реагировать на провокационные заявления организаторов таких мероприятий и воздержаться от посещения районов, где могут проходить подобные несогласованные митинги.

Кроме того, за провокационные выпады и агрессивные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов грозит незамедлительное задержание и наказание, предусмотренное законом.

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Ранее в Черногории прошли акции в поддержку России. Местные жители принесли плакаты, а также размахивали российскими и сербскими флагами. Таким образом они выступили вместе с нашей страной, столкнувшейся с сильным давлением, санкциями и угрозами.

Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © Pexels

Никита Осипов
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