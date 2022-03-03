МВД РФ проведёт дополнительные мероприятия из-за призывов к незаконным акциям в регионах

Ведомство напоминает, что все попытки несогласованных митингов будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники — привлечены к ответственности.

Министерство внутренних дел Российской Федерации заявило о введении комплекса дополнительных мероприятий в связи с призывами к незаконным акциям в регионах. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"В Интернете распространяются призывы к проведению 6 марта несанкционированных публичных мероприятий в ряде субъектов. Руководством МВД РФ даны поручения руководителям территориальных органов о реализации комплекса дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка на обслуживаемой территории", — говорится в заявлении.

Ведомство напоминает, что все попытки несогласованных акций будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники привлечены к ответственности. Правоохранители призывают граждан не реагировать на провокационные заявления организаторов таких мероприятий и воздержаться от посещения районов, где могут проходить подобные несогласованные митинги.

Кроме того, за провокационные выпады и агрессивные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов грозит незамедлительное задержание и наказание, предусмотренное законом.