Украинская делегация вылетела на переговоры с Россией

Начала встречи представители официального Киева ожидают в ближайшие часы. Сообщается, что "программой-минимум" станет тема гуманитарных коридоров.

Представители Киева вылетели на переговоры с Россией, намереваясь начать их "через пару часов". Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил глава украинской делегации Давид Арахамия.

"Через два часа стартуем. Программа-минимум: гуманитарные коридоры. Далее — по обстоятельствам", — написал он.

Об этом же в своём твиттере сообщил член украинской делегации, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он разместил совместную с Арахамией фотографию в кабине вертолёта.