Украинская делегация вылетела на переговоры с Россией
Обложка © Facebook / David Braun
Начала встречи представители официального Киева ожидают в ближайшие часы. Сообщается, что "программой-минимум" станет тема гуманитарных коридоров.
Представители Киева вылетели на переговоры с Россией, намереваясь начать их "через пару часов". Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил глава украинской делегации Давид Арахамия.
"Через два часа стартуем. Программа-минимум: гуманитарные коридоры. Далее — по обстоятельствам", — написал он.
Об этом же в своём твиттере сообщил член украинской делегации, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он разместил совместную с Арахамией фотографию в кабине вертолёта.
На переговоры с РФ. Уже в вертолётах. Через пару часов начнём… pic.twitter.com/y2J18SVF5f— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022
Минувшей ночью стало известно, что второй раунд переговоров делегаций России и Украины на фоне военной "Операции Z" состоится, однако они пройдут не в Беловежской Пуще, как сообщалось ранее. Украинская делегация запросила смену места переговоров. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским — помощником президента России — ждала коллег из Киева в Беловежской Пуще со вчерашнего дня.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.