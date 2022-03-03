"Будет логично": "Химки" выступили за открытие дополнительного трансферного окна в РПЛ
Предполагается, что таким образом клубы смогут возместить кадровые потери из-за отъезда легионеров.
Член наблюдательного совета подмосковных "Химок" Роман Терюшков выступил за открытие дополнительного трансферного окна в РПЛ из-за ухода легионеров. Об этом сообщает "Чемпионат".
"Будет логично открыть внутреннее трансферное окно. Если через десять дней будет решение, что легионеры смогут разрывать контракты без санкций, то будет правильно сделать так, чтобы можно было заявить российских игроков", — заявил Терюшков.
В четверг стало известно, что ФИФА может в ближайшее время разрешить иностранным футболистам клубов РПЛ расторгать контракты с командами без каких-либо последствий. После этого игроки смогут присоединиться к любой команде мира, с которой смогут договориться.
Накануне Лайф сообщал, что все иностранные футболисты "Краснодара" покинули команду. В составе клуба числились эквадорский защитник Кристиан Рамирес, парагвайский игрок обороны Хуниор Алонсо, французский хавбек Реми Кабелла, бразильские полузащитники Вандерсон и Кайо, шведский хавбек Виктор Классон, польский хавбек Гжегож Крыховяк, колумбийский нападающий Джон Кордоба и норвежский форвард Эрик Ботхейм.
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