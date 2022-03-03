"Будет логично": "Химки" выступили за открытие дополнительного трансферного окна в РПЛ

Член наблюдательного совета подмосковных "Химок" Роман Терюшков выступил за открытие дополнительного трансферного окна в РПЛ из-за ухода легионеров. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Будет логично открыть внутреннее трансферное окно. Если через десять дней будет решение, что легионеры смогут разрывать контракты без санкций, то будет правильно сделать так, чтобы можно было заявить российских игроков", — заявил Терюшков.

В четверг стало известно, что ФИФА может в ближайшее время разрешить иностранным футболистам клубов РПЛ расторгать контракты с командами без каких-либо последствий. После этого игроки смогут присоединиться к любой команде мира, с которой смогут договориться.