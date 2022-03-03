Макрон провёл переговоры с Путиным, а после созвонился с Зеленским
Подробности дискуссий пока не приводятся. В Елисейском дворце уточнили, что беседа президентов России и Франции продолжалась полтора часа.
Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл очередной телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным, а затем созвонился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
"Макрон вновь переговорил в четверг со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Переговоры продолжались полтора часа", — говорится в сообщении.
Политолог Оленченко объяснил, почему "помпезное заявление" Макрона о помощи Киеву не имеет отношения к Украине
Уточняется, что после разговора с Путиным французский лидер позвонил Зеленскому. Подробности беседы пока не приводятся. К слову, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о проведении разговора Путина и Макрона. Министр отметил, что французский лидер на фоне текущих событий на Украине часто созванивается с главой российского государства. Все беседы, как указал Лавров, проходят по инициативе Парижа.
Напомним, что предыдущий разговор лидеров России и Франции состоялся 28 февраля. В ходе него Путин заявил Макрону, что урегулирование на Украине возможно только с учётом интересов Москвы. При этом он отметил, что российская сторона открыта к переговорам с представителями Киева и рассчитывает, что они приведут к результатам.
Обложка © Getty Images / Loic Baratoux / Anadolu Agency