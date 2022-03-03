"Это становится совсем не смешно": Паралимпийская чемпионка Баталова шокирована отстранением российских спортсменов

13-кратная чемпионка Паралимпийских игр по бегу, депутат Государственной думы Рима Баталова шокирована решением Международного паралимпийского комитета (МПК) запретить спортсменам России и Белоруссии участие в пекинских Играх. Об этом она рассказала в беседе с РИА ФАН.

"Знаете, это шок, честно говоря. Каждый час у них меняется: вчера мы допустили, сегодня не допускаем. Почему-то всегда наказываются инвалиды. Это становится совсем не смешно. В 2016 году мы пострадали, паралимпийцы… Разум не понимает", — сказала Баталова.