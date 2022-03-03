"Это становится совсем не смешно": Паралимпийская чемпионка Баталова шокирована отстранением российских спортсменов
В четверг МПК изменил своё решение о допуске паралимпийцев России и Белоруссии на соревнования.
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13-кратная чемпионка Паралимпийских игр по бегу, депутат Государственной думы Рима Баталова шокирована решением Международного паралимпийского комитета (МПК) запретить спортсменам России и Белоруссии участие в пекинских Играх. Об этом она рассказала в беседе с РИА ФАН.
"Знаете, это шок, честно говоря. Каждый час у них меняется: вчера мы допустили, сегодня не допускаем. Почему-то всегда наказываются инвалиды. Это становится совсем не смешно. В 2016 году мы пострадали, паралимпийцы… Разум не понимает", — сказала Баталова.
По её словам, на данный момент уже практически невозможно изменить ситуацию, поскольку Паралимпиада стартует уже на следующий день, 4 марта. Баталова считает, что решение МПК связано с угрозой целого ряда стран сняться с соревнований в случае участия россиян.
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Накануне Лайф сообщал, что МПК принял решение допустить сборные России и Белоруссии до участия в Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе. Сегодня это решение было отменено — и спортсменов двух стран отстранили от соревнований.