Сергей Карасёв назначен главным арбитром дерби "Динамо" – "Спартак"
Встреча должна состояться 6 марта в 19:00 по столичному времени на арене бело-голубых.
Сергей Карасёв назначен главным арбитром матча 20-го тура РПЛ "Динамо" – "Спартак", сообщает пресс-служба РФС.
Вместе с ним матч будут обслуживать помощники Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервный судья — Алексей Матюнин. За работу системы VAR будут отвечать Кирилл Левников, Александр Богданов и Адлан Хатуев.
Добавим, что дерби "Динамо" – "Спартак" состоится 6 марта на стадионе бело-голубых. Начало встречи — в 19:00.
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