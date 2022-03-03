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3 марта, 12:12

Сергей Карасёв назначен главным арбитром дерби "Динамо" – "Спартак"

Встреча должна состояться 6 марта в 19:00 по столичному времени на арене бело-голубых.

Сергей Карасёв назначен главным арбитром матча 20-го тура РПЛ "Динамо" – "Спартак", сообщает пресс-служба РФС.

Вместе с ним матч будут обслуживать помощники Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервный судья — Алексей Матюнин. За работу системы VAR будут отвечать Кирилл Левников, Александр Богданов и Адлан Хатуев.

Российские судьи не будут работать на матчах под эгидой УЕФА

Российские судьи не будут работать на матчах под эгидой УЕФА

Добавим, что дерби "Динамо" – "Спартак" состоится 6 марта на стадионе бело-голубых. Начало встречи — в 19:00.

Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Шамиль Гаджиев

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