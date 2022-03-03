В Минобороны РФ заявили о гуманитарной катастрофе в Мариуполе

Похожая ситуация назревает также и в других населённых пунктах, в том числе Киеве и Харькове, отметил генерал-полковник Мизинцев.

Практически на всей территории Украины назревает гуманитарная катастрофа. Как отметил начальник Национального центра обороны РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, с этой проблемой уже столкнулся Мариуполь. Такое заявление он сделал в ходе экстренного заседания межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

"Причинами экстренного заседания являются уже назревшая гуманитарная катастрофа в Мариуполе, в городе с полумиллионным населением, и назревающая гуманитарная катастрофа в Киеве с населением около 3 млн человек, Харькове с населением до 1,5 млн человек, в Сумах с населением до 300 тысяч жителей, а также в ряде других населённых пунктов", — сказал он.