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Опубликовано 3 марта 2022, 12:14
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В Минобороны РФ заявили о гуманитарной катастрофе в Мариуполе

Похожая ситуация назревает также и в других населённых пунктах, в том числе Киеве и Харькове, отметил генерал-полковник Мизинцев.

Практически на всей территории Украины назревает гуманитарная катастрофа. Как отметил начальник Национального центра обороны РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, с этой проблемой уже столкнулся Мариуполь. Такое заявление он сделал в ходе экстренного заседания межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

"Причинами экстренного заседания являются уже назревшая гуманитарная катастрофа в Мариуполе, в городе с полумиллионным населением, и назревающая гуманитарная катастрофа в Киеве с населением около 3 млн человек, Харькове с населением до 1,5 млн человек, в Сумах с населением до 300 тысяч жителей, а также в ряде других населённых пунктов", — сказал он.

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Ранее Министерство обороны сообщало, что в Мариуполе националисты заминировали Приазовский государственный университет. Генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что террористы используют мирных жителей как живой щит, шантажируя наступающие формирования Донецкой Народной Республики.

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Обложка © ТАСС/Zuma

Евгения Колесникова
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