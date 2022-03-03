Депутат Свищёв счёл непоследовательным решение отстранить российских паралимпийцев от Игр

Председатель Комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв назвал шокирующим и непоследовательным решение Международного паралимпийского комитета отстранить россиян от участия в Паралимпиаде в Пекине. Об этом он заявил в беседе с RT.

"Конечно, новость шокирующая. Считаю, что решение Международного паралимпийского комитета непоследовательное. Вчера было разрешено, а сегодня — нет", — сказал он.

При этом депутат подчеркнул, что это решение политически мотивированное, а Международный паралимпийский комитет не следует своим главным задачам.

"Международный паралимпийский комитет не справился с задачей, которая ему поставлена, — охранять и соблюдать интересы спортсменов-паралимпийцев", — объяснил Свищёв.