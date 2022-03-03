Депутат Свищёв счёл непоследовательным решение отстранить российских паралимпийцев от Игр
При этом парламентарий подчеркнул, что это постановление является политически мотивированным, а Международный паралимпийский комитет не следует своим главным задачам.
Председатель Комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв назвал шокирующим и непоследовательным решение Международного паралимпийского комитета отстранить россиян от участия в Паралимпиаде в Пекине. Об этом он заявил в беседе с RT.
"Конечно, новость шокирующая. Считаю, что решение Международного паралимпийского комитета непоследовательное. Вчера было разрешено, а сегодня — нет", — сказал он.
При этом депутат подчеркнул, что это решение политически мотивированное, а Международный паралимпийский комитет не следует своим главным задачам.
"Международный паралимпийский комитет не справился с задачей, которая ему поставлена, — охранять и соблюдать интересы спортсменов-паралимпийцев", — объяснил Свищёв.
Ранее Лайф сообщал, что российских паралимпийцев отстранили от участия в Паралимпиаде-2022. Поводом для этого стал отказ ряда стран участвовать в одних соревнованиях с россиянами. В Паралимпийском комитете РФ назвали данное решение незаконным и не исключили того, что будут обращаться в суды. В Госдуме сочли низким и гадким запрет российским спортсменам участвовать в Паралимпиаде. А до этого ситуацию назвали безобразием в ПКР.
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