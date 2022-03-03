"Очень плохая информация": Почётный президент ОКР Тягачёв прокомментировал недопуск россиян до Паралимпиады-2022

Решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о недопуске российских спортсменов до участия в Паралимпиаде-2022 в Пекине является "очень плохим". Такое мнение в беседе с Газетой.ru выразил почётный президент ОКР Леонид Тягачёв.

"Этот ком будет катиться очень долго, потому что Томас Бах не влияет ни на что — он под Америкой, WADA под Америкой. Это очень плохая информация", — заявил Тягачёв.