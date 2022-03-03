"Очень плохая информация": Почётный президент ОКР Тягачёв прокомментировал недопуск россиян до Паралимпиады-2022
Ранее в МПК приняли соответствующее решение из-за отказа ряда стран соревноваться с представителями нашей страны.
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Решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о недопуске российских спортсменов до участия в Паралимпиаде-2022 в Пекине является "очень плохим". Такое мнение в беседе с Газетой.ru выразил почётный президент ОКР Леонид Тягачёв.
"Этот ком будет катиться очень долго, потому что Томас Бах не влияет ни на что — он под Америкой, WADA под Америкой. Это очень плохая информация", — заявил Тягачёв.
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Ранее Лайф сообщал, что российских паралимпийцев отстранили от участия в Паралимпиаде-2022. Поводом для этого стал отказ ряда стран участвовать в одних соревнованиях с россиянами. В Паралимпийском комитете РФ назвали данное решение незаконным и не исключили того, что будут обращаться в суды.