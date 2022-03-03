Северо-Крымский канал начал заполняться водой из Днепра

Сейчас поток уже дошёл до Армянска. Напомним, что насыпанную Украиной дамбу, которая закрывала воду для полуострова, российские военные взорвали 26 февраля.

Жители Армянска прислали в редакцию видео Северо-Крымского канала, по которому наконец-то пошла вода из Днепра. Видео © LIFE

Северо-Крымский канал, разблокированный российскими военными в рамках "Операция Z" на Украине, начал заполняться водой из Днепра. Поток уже дошёл до Армянска, сообщил глава администрации города Василий Телиженко.

"Пошла днепровская вода в Крым. Сейчас где-то полтора метра потоком вода идёт. Надо определённое время, если говорить о полном заполнении канала", — цитирует ТАСС Телиженко.