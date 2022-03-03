Лавров резко ответил британской журналистке на вопрос об Украине

Глава МИД подчеркнул, что иностранные источники не освещали "с таким же эмоциональным надрывом" ситуацию в Ираке и Ливии, как делают сейчас в отношении событий на Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал западных журналистов вспомнить, как они жили все те годы, когда украинские военные убивали жителей Донбасса. Так глава дипведомства ответил на вопрос британской журналистки, которая поинтересовалась "как он может спать ночью, когда погибают дети".

"Я не стал бы играть в эти игры, вы сейчас выступаете как какое-то talk show. Я понимаю, что вы будете освещать всё это как вам надо, но я просто очень хочу, чтобы вы помнили, — ну, наверное, совесть-то есть у любого журналиста, который выполняет заказ, — как вели себя все эти восемь лет, когда таких девочек, женщин, стариков убивали тысячами в Донбассе. Убивал украинский режим", — заявил глава МИД РФ в рамках интервью с российскими и иностранными СМИ.

Он также напомнил, что иностранные источники ни разу не освещали "с таким же эмоциональным надрывом" ситуацию в Ираке и Ливии, когда погибали сотни тысяч человек среди мирного населения.