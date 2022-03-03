Кабмин предложил ограничить поводы для уголовных дел по налоговым преступлениям
Согласно внесённому в Госдуму тексту документа, расследования могут быть начаты только по материалам налогового ведомства о возможном наличии состава нарушения.
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об ограничении возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям. Он также должен стать частью комплекса мер по повышению устойчивости экономики и поддержке бизнеса в условиях санкционного давления, сообщает пресс-служба кабмина.
Согласно тексту документа, проект закона предусматривает возможность начинать расследования следственными органами исключительно по материалам налогового ведомства о возможном наличии в действиях налогоплательщика состава преступления.
А ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Правительство РФ и регионы смогут продлевать сроки уплаты налогов. Кроме того, кабмин поддержал решение об отмене НДС на драгоценные металлы с 1 марта. Госдума рассмотрит соответствующий законопроект уже в пятницу.
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