Кабмин предложил ограничить поводы для уголовных дел по налоговым преступлениям

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об ограничении возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям. Он также должен стать частью комплекса мер по повышению устойчивости экономики и поддержке бизнеса в условиях санкционного давления, сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно тексту документа, проект закона предусматривает возможность начинать расследования следственными органами исключительно по материалам налогового ведомства о возможном наличии в действиях налогоплательщика состава преступления.