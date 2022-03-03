Бастрыкин поручил оценить действия националистов, мешающих эвакуации граждан с Украины

В ведомстве отметили, что жители, не участвующие в боевых действиях, фактически становятся заложниками, что является нарушением международного гуманитарного права со стороны силовиков.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям националистов, мешающих эвакуации мирных людей из Киева, Харькова, Мариуполя, Волновахи и других городов Украины, и возбудить уголовное дело по данным фактам. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"По имеющимся сведениям, в Киеве, Харькове, Мариуполе, Волновахе и других городах украинские националисты не разрешают гражданским лицам эвакуироваться по гуманитарным коридорам из населённых пунктов, применяя в этом случае оружие либо угрожая его применением. С учётом указанных данных председатель Следственного комитета России поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ ("Захват заложника"), в рамках которого следствием будут расследованы указанные факты", — сообщает СК РФ.

В ведомстве отметили, что мирные жители, не участвующие в боевых действиях, фактически становятся заложниками, что является нарушением международного гуманитарного права со стороны украинских силовиков.