Бастрыкин поручил оценить действия националистов, мешающих эвакуации граждан с Украины

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям националистов, мешающих эвакуации мирных людей из Киева, Харькова, Мариуполя, Волновахи и других городов Украины, и возбудить уголовное дело по данным фактам. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"По имеющимся сведениям, в Киеве, Харькове, Мариуполе, Волновахе и других городах украинские националисты не разрешают гражданским лицам эвакуироваться по гуманитарным коридорам из населённых пунктов, применяя в этом случае оружие либо угрожая его применением. С учётом указанных данных председатель Следственного комитета России поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ ("Захват заложника"), в рамках которого следствием будут расследованы указанные факты", — сообщает СК РФ.

В ведомстве отметили, что мирные жители, не участвующие в боевых действиях, фактически становятся заложниками, что является нарушением международного гуманитарного права со стороны украинских силовиков.