Генпрокуратура даст правовую оценку призывам о проведении акций против "Операции Z"

Генпрокуратура РФ предупредила об уголовной ответственности за участие в незаконных акциях против проводимой на Украине "Операции Z". Ведомство даст оценку всем призывам и вовлечению в незаконную деятельность, сообщила пресс-служба ведомства.

В Генпрокуратуре уточнили, что в условиях беспрецедентной информационной атаки на РФ во время проведения военной операции в Сети распространяются призывы к гражданам о проведении якобы мирных "антивоенных" акций.

"Каждому факту участия в деятельности экстремистских организаций, а также вовлечения в неё будет дана правовая оценка", — указывается в сообщении надзорного ведомства.

Генпрокуратура предупреждает, что, поддаваясь на такие призывы, "граждане становятся не только потенциальными жертвами провокаций, но и вовлекаются в деятельность радикальных организаций, участие в которых влечёт за собой уголовную ответственность".