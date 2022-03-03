Генпрокуратура даст правовую оценку призывам о проведении акций против "Операции Z"
Надзорное ведомство предупреждает граждан, что, поддаваясь на подобные призывы, они рискуют стать потенциальными жертвами провокаций и участниками незаконной деятельности.
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Генпрокуратура РФ предупредила об уголовной ответственности за участие в незаконных акциях против проводимой на Украине "Операции Z". Ведомство даст оценку всем призывам и вовлечению в незаконную деятельность, сообщила пресс-служба ведомства.
В Генпрокуратуре уточнили, что в условиях беспрецедентной информационной атаки на РФ во время проведения военной операции в Сети распространяются призывы к гражданам о проведении якобы мирных "антивоенных" акций.
"Каждому факту участия в деятельности экстремистских организаций, а также вовлечения в неё будет дана правовая оценка", — указывается в сообщении надзорного ведомства.
Генпрокуратура предупреждает, что, поддаваясь на такие призывы, "граждане становятся не только потенциальными жертвами провокаций, но и вовлекаются в деятельность радикальных организаций, участие в которых влечёт за собой уголовную ответственность".
Ранее столичные правоохранители рекомендовали не участвовать в несанкционированной акции 5 марта. СКР предупредил, что участие в массовых сборах, сопровождающихся насилием, наказывается лишением свободы до восьми лет, а их организация — до 15.