Сербский депутат Банджур — о русофобской истерии на Западе: Это особенный вид фашизма
Запрет на русских в ресторанах и угрозы студентам из РФ — это то, что не понимает здравая логика. Всё-таки Путин сделал необходимые для страны действия, касающиеся Украины, считает депутат.
Русофобская истерия, происходящая в западных странах, является особым видом фашизма и нацизма. Об этом заявил депутат сербского парламента от правящей партии Милош Банджур в эфире RT "Летучка".
"Это особенный вид фашизма, нацизма — не знаю. Запрещать русских в ресторанах, угрожать русским студентам. Очень известные художники, которые уволились со своих мест, — этого... здравая логика вообще не понимает", — сказал он.
Банджур также подчеркнул, что обычный сербский народ считает, что действия президента РФ Владимира Путина, касающиеся Украины, были необходимы. Другого пути для России не было, добавил депутат.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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