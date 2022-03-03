Сербский депутат Банджур — о русофобской истерии на Западе: Это особенный вид фашизма

Запрет на русских в ресторанах и угрозы студентам из РФ — это то, что не понимает здравая логика. Всё-таки Путин сделал необходимые для страны действия, касающиеся Украины, считает депутат.

Русофобская истерия, происходящая в западных странах, является особым видом фашизма и нацизма. Об этом заявил депутат сербского парламента от правящей партии Милош Банджур в эфире RT "Летучка".

"Это особенный вид фашизма, нацизма — не знаю. Запрещать русских в ресторанах, угрожать русским студентам. Очень известные художники, которые уволились со своих мест, — этого... здравая логика вообще не понимает", — сказал он.

Банджур также подчеркнул, что обычный сербский народ считает, что действия президента РФ Владимира Путина, касающиеся Украины, были необходимы. Другого пути для России не было, добавил депутат.