Член делегации Украины Арахамия рассказал о "программе-минимум" на переговоры с РФ

Украинская сторона уже вылетела на место встречи, которая должна начаться в ближайшие часы. Изначально планировалось, что она пройдёт в Беловежской Пуще, однако Киев отказался от этого места.