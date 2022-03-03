Член делегации Украины Арахамия рассказал о "программе-минимум" на переговоры с РФ
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Украинская сторона уже вылетела на место встречи, которая должна начаться в ближайшие часы. Изначально планировалось, что она пройдёт в Беловежской Пуще, однако Киев отказался от этого места.
Украинская сторона в ходе второго раунда переговоров с Россией планирует договориться о создании гуманитарных коридоров. Об этом заявил представитель делегации Киева Давид Арахамия.
"Программа-минимум — гуманитарные коридоры. Далее — по обстоятельствам", — написал он в "Фейсбуке".
Минувшей ночью стало известно, что второй раунд переговоров делегаций России и Украины на фоне военной "Операции Z" состоится, однако они пройдут не в Беловежской Пуще, как сообщалось ранее. Украинская делегация запросила смену места переговоров. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским — помощником президента России — ждала коллег из Киева в Беловежской Пуще со вчерашнего дня.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.