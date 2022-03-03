Белый дом попросил американский Конгресс одобрить выделение $10 млрд на помощь Украине
В эту сумму входит борьба с гуманитарным кризисом в стране, помощь в укреплении обороны страны, защита электросети от перебоев и дальнейшая помощь европейским союзникам.
Администрация президента США Джо Байдена попросила американский Конгресс одобрить выделение 10 миллиардов долларов на помощь Украине. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на осведомлённых лиц.
Отмечается, что Белый дом просит выделить в сумме 32,5 миллиарда долларов, часть которых пойдёт также на поддержку США в борьбе с коронавирусной инфекцией. 10 миллиардов долларов предполагается потратить на борьбу с "возникающим гуманитарным кризисом" на Украине, помощь в укреплении обороны страны, а также на защиту электросети Незалежной от перебоев и дальнейшую помощь европейским союзникам.
"Законодатели должны прийти к соглашению к 11 марта, а Конгресс расходится во мнениях по поводу того, что включить в крупный пакет финансирования", — указывается в газете.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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