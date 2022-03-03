Белый дом попросил американский Конгресс одобрить выделение $10 млрд на помощь Украине

Администрация президента США Джо Байдена попросила американский Конгресс одобрить выделение 10 миллиардов долларов на помощь Украине. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на осведомлённых лиц.

Отмечается, что Белый дом просит выделить в сумме 32,5 миллиарда долларов, часть которых пойдёт также на поддержку США в борьбе с коронавирусной инфекцией. 10 миллиардов долларов предполагается потратить на борьбу с "возникающим гуманитарным кризисом" на Украине, помощь в укреплении обороны страны, а также на защиту электросети Незалежной от перебоев и дальнейшую помощь европейским союзникам.