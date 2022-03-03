Путин аргументированно объяснил Макрону роль неонацистов в политике Киева

Также главы двух государств затронули гуманитарную тему в связи с ситуацией на Украине и условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном аргументированно пояснил существенную роль неонацистов в государственной политике Киева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Так, глава российского государства объяснил Макрону, почему тот был не прав, называя "ложью" борьбу РФ на Украине с нацизмом.

"В этой связи даны аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева", — говорится в записи.

Президенты также затронули гуманитарную тему в связи с ситуацией на Украине и условились о продолжении контактов на различных уровнях по обсуждаемым темам.

Ранее Лайф сообщал, что после разговора с Путиным французский лидер созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подробности диалогов пока не приводятся.