Путин аргументированно объяснил Макрону роль неонацистов в политике Киева
Также главы двух государств затронули гуманитарную тему в связи с ситуацией на Украине и условились о продолжении контактов на различных уровнях.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном аргументированно пояснил существенную роль неонацистов в государственной политике Киева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Так, глава российского государства объяснил Макрону, почему тот был не прав, называя "ложью" борьбу РФ на Украине с нацизмом.
"В этой связи даны аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева", — говорится в записи.
Президенты также затронули гуманитарную тему в связи с ситуацией на Украине и условились о продолжении контактов на различных уровнях по обсуждаемым темам.
Ранее Лайф сообщал, что после разговора с Путиным французский лидер созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подробности диалогов пока не приводятся.
Напомним, что предыдущий разговор лидеров России и Франции состоялся 28 февраля. В ходе него Путин заявил Макрону, что урегулирование на Украине возможно только с учётом интересов Москвы. При этом он отметил, что российская сторона открыта к переговорам с представителями Киева и рассчитывает, что они приведут к результатам.
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон на переговорах в Кремле. Обложка © Kremlin.ru