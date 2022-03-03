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3 марта, 13:14

Путин аргументированно объяснил Макрону роль неонацистов в политике Киева

Также главы двух государств затронули гуманитарную тему в связи с ситуацией на Украине и условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном аргументированно пояснил существенную роль неонацистов в государственной политике Киева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Так, глава российского государства объяснил Макрону, почему тот был не прав, называя "ложью" борьбу РФ на Украине с нацизмом.

"В этой связи даны аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в государственной политике Киева", — говорится в записи.

Президенты также затронули гуманитарную тему в связи с ситуацией на Украине и условились о продолжении контактов на различных уровнях по обсуждаемым темам.

Макрон по телефону обсудил с Путиным гуманитарные вопросы в связи с ситуацией на Украине

Макрон по телефону обсудил с Путиным гуманитарные вопросы в связи с ситуацией на Украине

Ранее Лайф сообщал, что после разговора с Путиным французский лидер созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подробности диалогов пока не приводятся.

Напомним, что предыдущий разговор лидеров России и Франции состоялся 28 февраля. В ходе него Путин заявил Макрону, что урегулирование на Украине возможно только с учётом интересов Москвы. При этом он отметил, что российская сторона открыта к переговорам с представителями Киева и рассчитывает, что они приведут к результатам.

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон на переговорах в Кремле. Обложка © Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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