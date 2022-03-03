Опрос "Молодой гвардии Единой России": 90% россиян поддерживают проведение "Операции Z"

"Мы опросили более 3,5 тысячи жителей российских регионов: Москвы, Подмосковья, Тульской, Костромской, Брянской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Волгоградской, Ульяновской, Калужской, Тверской, Пензенской областей, Республик Удмуртия, Марий Эл и Краснодарского края. Более 90% из них поддерживают решение нашего президента о проведении специальной военной операции", — сказал он.

Демидов заметил, что усилия РФ направлены в первую очередь на защиту жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет жили в страхе и под обстрелами с украинской стороны. Многие из участников отмечали именно этот момент в своих ответах и поддерживали решение Владимира Путина о проведении операции. Среди них как люди пожилого возраста, так и молодёжь, выразившая надежду, что теперь жители смогут увидеть мирное небо над головой.