Опрос "Молодой гвардии Единой России": 90% россиян поддерживают проведение "Операции Z"
Многие из участников исследования отмечали, что жители Донбасса на протяжении последних восьми лет жили в страхе, находясь под обстрелами с украинской стороны, поэтому у президента РФ не было выбора.
Россияне поддержали проведение специальной военной "Операции Z" на Украине. Видео © Instagram / vmgere
Более 90% человек, принявших участие в опросе активистов "Молодой гвардии Единой России", поддерживают проведение специальной военной "Операции Z" на Украине. Об этом сообщил председатель Антон Демидов.
"Мы опросили более 3,5 тысячи жителей российских регионов: Москвы, Подмосковья, Тульской, Костромской, Брянской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Волгоградской, Ульяновской, Калужской, Тверской, Пензенской областей, Республик Удмуртия, Марий Эл и Краснодарского края. Более 90% из них поддерживают решение нашего президента о проведении специальной военной операции", — сказал он.
Демидов заметил, что усилия РФ направлены в первую очередь на защиту жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет жили в страхе и под обстрелами с украинской стороны. Многие из участников отмечали именно этот момент в своих ответах и поддерживали решение Владимира Путина о проведении операции. Среди них как люди пожилого возраста, так и молодёжь, выразившая надежду, что теперь жители смогут увидеть мирное небо над головой.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Кадр видео © Instagram / vmgere