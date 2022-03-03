Опрос "Молодой гвардии Единой России": 90% россиян поддерживают проведение "Операции Z"

Многие из участников исследования отмечали, что жители Донбасса на протяжении последних восьми лет жили в страхе, находясь под обстрелами с украинской стороны, поэтому у президента РФ не было выбора.

Россияне поддержали проведение специальной военной "Операции Z" на Украине. Видео © Instagram / vmgere

Более 90% человек, принявших участие в опросе активистов "Молодой гвардии Единой России", поддерживают проведение специальной военной "Операции Z" на Украине. Об этом сообщил председатель Антон Демидов.

"Мы опросили более 3,5 тысячи жителей российских регионов: Москвы, Подмосковья, Тульской, Костромской, Брянской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Волгоградской, Ульяновской, Калужской, Тверской, Пензенской областей, Республик Удмуртия, Марий Эл и Краснодарского края. Более 90% из них поддерживают решение нашего президента о проведении специальной военной операции", — сказал он.