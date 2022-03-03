Путин заявил Макрону, что задачи спецоперации РФ на Украине будут выполнены в любом случае
Президент РФ подчеркнул, что затягивание переговоров приведёт лишь к тому, что в переговорной позиции Москвы появятся дополнительные требования к Киеву.
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским лидером Эмманюэлем Макроном обсудил тему Украины и заявил, что задачи российской военной спецоперации будут в любом случае выполнены.
"А попытки выиграть время путём затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву", — приводит пресс-служба Кремля заявление по итогам беседы.
Путин также подробно изложил французскому коллеге принципиальные подходы и условия в переговорах с Украиной и подчеркнул, что в первую очередь речь идёт о демилитаризации и нейтральном статусе Незалежной, чтобы с её территории никогда не исходила угроза для России.
Минувшей ночью стало известно, что второй раунд переговоров делегаций России и Украины на фоне военной "Операции Z" состоится, однако они пройдут не в Беловежской Пуще, как сообщалось ранее. Украинская делегация запросила смену места переговоров. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским — помощником президента России — ждала коллег из Киева в Беловежской Пуще со вчерашнего дня. 3 марта старт переговоров был анонсирован в 15:00, однако в назначенное время украинская сторона так и не прибыла, так как находилась ещё в пути.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ