Путин заявил Макрону, что задачи спецоперации РФ на Украине будут выполнены в любом случае

Президент РФ подчеркнул, что затягивание переговоров приведёт лишь к тому, что в переговорной позиции Москвы появятся дополнительные требования к Киеву.

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским лидером Эмманюэлем Макроном обсудил тему Украины и заявил, что задачи российской военной спецоперации будут в любом случае выполнены.

"А попытки выиграть время путём затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву", — приводит пресс-служба Кремля заявление по итогам беседы.