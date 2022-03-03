Еврокомиссия передаст Украине 1,2 миллиарда евро

На такой шаг орган исполнительной власти ЕС пошёл в связи с обострением ситуации в стране, чтобы поддержать правительство, уточнили в организации.

Еврокомиссар Валдис Домбровскис подписал меморандум о предоставлении макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро. Об этом он сообщил в своём твиттере.

"Сегодня мне выпала честь подписать Меморандум о взаимопонимании между Украиной и ЕС по макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро, этот пакет окажет поддержку украинскому правительству", — заявил еврокомиссар.