Еврокомиссия передаст Украине 1,2 миллиарда евро

Еврокомиссар Валдис Домбровскис подписал меморандум о предоставлении макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро. Об этом он сообщил в своём твиттере .

"Сегодня мне выпала честь подписать Меморандум о взаимопонимании между Украиной и ЕС по макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро, этот пакет окажет поддержку украинскому правительству", — заявил еврокомиссар.

Ранее глава ЕК подтвердила получение письма Зеленского с запросом на вступление Украины в ЕС. Урсула фон дер Ляйен заметила, что в результате процесс был запущен и этот вопрос будет обсуждаться со странами – членами Евросоюза, однако для этого должно быть выполнено одно условие.