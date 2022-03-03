Еврокомиссия передаст Украине 1,2 миллиарда евро
На такой шаг орган исполнительной власти ЕС пошёл в связи с обострением ситуации в стране, чтобы поддержать правительство, уточнили в организации.
Еврокомиссар Валдис Домбровскис подписал меморандум о предоставлении макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро. Об этом он сообщил в своём твиттере.
"Сегодня мне выпала честь подписать Меморандум о взаимопонимании между Украиной и ЕС по макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро, этот пакет окажет поддержку украинскому правительству", — заявил еврокомиссар.
Ранее глава ЕК подтвердила получение письма Зеленского с запросом на вступление Украины в ЕС. Урсула фон дер Ляйен заметила, что в результате процесс был запущен и этот вопрос будет обсуждаться со странами – членами Евросоюза, однако для этого должно быть выполнено одно условие.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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