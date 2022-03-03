СК возбудил два уголовных дела из-за обстрелов территорий ДНР и ЛНР украинскими военными

По данным ведомства, погибли 7 мирных жителей, 18 получили ранения, в том числе 9-летний ребёнок. Были повреждены более 120 жилых домов, три медицинских здания, семь образовательных учреждений.

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов территорий Донецкой и Луганской народных республик со стороны военнослужащих ВСУ и нацбатальонов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"1 и 2 марта с территории, находящейся под контролем представителей украинских вооружённых сил и добровольческих нацбатальонов, осуществлялись регулярные массированные обстрелы населённых пунктов Донецкой и Луганской народных республик", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ВСУ использовали для обстрела тяжёлые виды вооружения, имеющие высокие поражающие свойства. Среди пострадавших городов отмечаются Донецк, Горловка, Докучаевск, Ясиноватая, Макеевка ДНР, Первомайск, Кировск ЛНР и близлежащие населённые пункты.

По данным Следственного комитета, в результате действий Украины погибло 7 мирных жителей, 18 получили ранения, в том числе 9-летний ребёнок. Было повреждено более 120 жилых домов, а также три медицинских здания, семь дошкольных и образовательных учреждений. Также обстрелам подверглись объекты культуры, электроэнергетики и водоснабжения.

По факту действий ВСУ возбуждено два уголовных дела по ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации).

Ранее Лайф рассказал, что СК РФ создал штаб по документированию преступлений Киева против жителей ДНР и ЛНР. Он займётся сбором и фиксацией доказательств того, что военная и политическая власть Украины, а также члены националистских батальонов и другие лица совершали геноцид и другие деяния против мира.