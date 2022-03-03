Тело загадочно пропавшей в Германии россиянки нашли в чемодане у реки

Пропавшую в Германии в начале февраля петербурженку Екатерину Бауманн нашли мёртвой. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на координатора поисков женщины.

"Ситуация такая, что 1 марта тело было обнаружено в чемодане", — сказал Роман изданию.

По его словам, останки 32-летней Екатерины были найдены на берегу реки Везер, недалеко от отеля Sail City в Бремерхафене, где и пропала россиянка. Отмечается, что у погибшей остались пятилетняя дочь и муж, которого сразу же после обнаружения тела задержали полицейские. Сейчас предпринимается всё возможное, чтобы ребёнок остался с родственниками со стороны матери.