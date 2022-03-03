Тело загадочно пропавшей в Германии россиянки нашли в чемодане у реки
У 32-летней Екатерины остались пятилетняя дочь и муж, которого сразу же после этого задержала полиция. Сейчас предпринимается всё возможное, чтобы ребёнок остался с родными со стороны погибшей матери.
Екатерина Болгова (Бауманн). © Instagram / svetav3232
Пропавшую в Германии в начале февраля петербурженку Екатерину Бауманн нашли мёртвой. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на координатора поисков женщины.
"Ситуация такая, что 1 марта тело было обнаружено в чемодане", — сказал Роман изданию.
По его словам, останки 32-летней Екатерины были найдены на берегу реки Везер, недалеко от отеля Sail City в Бремерхафене, где и пропала россиянка. Отмечается, что у погибшей остались пятилетняя дочь и муж, которого сразу же после обнаружения тела задержали полицейские. Сейчас предпринимается всё возможное, чтобы ребёнок остался с родственниками со стороны матери.
Напомним, что Бауманн внезапно пропала в городе Бремерхафен ещё 4 февраля. По словам родных россиянки, к исчезновению Екатерины может быть причастен её муж. В последнее время в семье Бауманн не ладились отношения, женщина долго не решалась уйти от супруга из-за пятилетней дочери, однако более года назад начался бракоразводный процесс.