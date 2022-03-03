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3 марта, 13:09

Тело загадочно пропавшей в Германии россиянки нашли в чемодане у реки

У 32-летней Екатерины остались пятилетняя дочь и муж, которого сразу же после этого задержала полиция. Сейчас предпринимается всё возможное, чтобы ребёнок остался с родными со стороны погибшей матери.

<p>Екатерина Болгова (Бауманн). © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CZ4cBk3ofmr/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">svetav3232</a></p>

Екатерина Болгова (Бауманн). © Instagram / svetav3232

Пропавшую в Германии в начале февраля петербурженку Екатерину Бауманн нашли мёртвой. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на координатора поисков женщины.

"Ситуация такая, что 1 марта тело было обнаружено в чемодане", — сказал Роман изданию.

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По его словам, останки 32-летней Екатерины были найдены на берегу реки Везер, недалеко от отеля Sail City в Бремерхафене, где и пропала россиянка. Отмечается, что у погибшей остались пятилетняя дочь и муж, которого сразу же после обнаружения тела задержали полицейские. Сейчас предпринимается всё возможное, чтобы ребёнок остался с родственниками со стороны матери.

Напомним, что Бауманн внезапно пропала в городе Бремерхафен ещё 4 февраля. По словам родных россиянки, к исчезновению Екатерины может быть причастен её муж. В последнее время в семье Бауманн не ладились отношения, женщина долго не решалась уйти от супруга из-за пятилетней дочери, однако более года назад начался бракоразводный процесс.

Наталья Исакова

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