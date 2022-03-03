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Регион
Опубликовано 3 марта 2022, 13:24
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Путин опроверг заявления о бомбардировках Киева и других городов Украины

Он подчеркнул, что российские вооружённые силы делают всё возможное для сохранения жизни мирных граждан.

Российские военнослужащие в ходе спецоперации на Украине, которая идёт по плану, делают всё возможное для сохранения жизни мирных граждан. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил французскому лидеру Эмманюэлю Макрону в ходе телефонного разговора.

"Применяется высокоточное оружие для уничтожения исключительно военной инфраструктуры. Утверждения о якобы ведущихся ракетных обстрелах и бомбардировках Киева и других украинских городов не соответствуют действительности и являются элементами антироссийской дезинформационной кампании", — говорится в сообщении Кремля по итогу переговоров.

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Александра Вишнякова
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