Путин опроверг заявления о бомбардировках Киева и других городов Украины

Он подчеркнул, что российские вооружённые силы делают всё возможное для сохранения жизни мирных граждан.

Российские военнослужащие в ходе спецоперации на Украине, которая идёт по плану, делают всё возможное для сохранения жизни мирных граждан. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил французскому лидеру Эмманюэлю Макрону в ходе телефонного разговора.