Politico: Пентагон отложил публикацию оборонной стратегии из-за ситуации на Украине

По данным собеседников газеты, Соединённые Штаты продолжают рассматривать Китай как угрозу номер один, однако из-за ситуации в Незалежной РФ планируется уделить больше внимания.

Пентагон отложил публикацию стратегии национальной обороны из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на осведомлённые источники.

"В результате того, что сейчас происходит на Украине, они (власти США. — Прим. Лайфа) переписывают её (стратегию. — Прим. Лайфа), чтобы включить больше информации по России и остальному миру", — рассказал газете старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кэнкиан, который консультировал ведомство при составлении документа.

По данным собеседников газеты, Соединённые Штаты продолжают рассматривать Китай как угрозу номер один, однако из-за ситуации на Украине России планируется уделить больше внимания. Кэнкиан добавил, что новая версия оборонной стратегии будет "более глобальной".

Один из чиновников Министерства обороны США рассказал, что изначально документ планировалось опубликовать в феврале, а новых сроков обнародования пока нет. Однако другой источник сообщил, что публикация стратегии планируется перед выступлением министра обороны Ллойда Остина в Капитолии "когда-нибудь весной".