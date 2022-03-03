Politico: Пентагон отложил публикацию оборонной стратегии из-за ситуации на Украине
По данным собеседников газеты, Соединённые Штаты продолжают рассматривать Китай как угрозу номер один, однако из-за ситуации в Незалежной РФ планируется уделить больше внимания.
Пентагон отложил публикацию стратегии национальной обороны из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на осведомлённые источники.
"В результате того, что сейчас происходит на Украине, они (власти США. — Прим. Лайфа) переписывают её (стратегию. — Прим. Лайфа), чтобы включить больше информации по России и остальному миру", — рассказал газете старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кэнкиан, который консультировал ведомство при составлении документа.
По данным собеседников газеты, Соединённые Штаты продолжают рассматривать Китай как угрозу номер один, однако из-за ситуации на Украине России планируется уделить больше внимания. Кэнкиан добавил, что новая версия оборонной стратегии будет "более глобальной".
Один из чиновников Министерства обороны США рассказал, что изначально документ планировалось опубликовать в феврале, а новых сроков обнародования пока нет. Однако другой источник сообщил, что публикация стратегии планируется перед выступлением министра обороны Ллойда Остина в Капитолии "когда-нибудь весной".
Ранее в оборонном ведомстве США заявили, что Россия не угрожает странам НАТО. Журналисты напомнили о статье Устава коллективной безопасности, предполагающей совместный ответ всех членов альянса в случае угрозы одному из них.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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