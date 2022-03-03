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Регион
Опубликовано 3 марта 2022, 13:27

Юрист Носик объяснил, почему многие россияне ведутся на фейки

Лишь малая часть пользователей Сети проверяет информацию, отметил эксперт. По его словам, если она у человека вызывает негатив, то он вряд ли будет сомневаться в её достоверности.

Многие россияне верят фейкам в Сети, поскольку не привыкли проверять полученную информацию. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал маркетолог и юрист Роман Носик.

Если информация вызывает у человека негативный отклик, то он вряд ли будет сомневаться в её достоверности, отметил специалист. Именно поэтому, по его словам, трагические новости или шокирующие фотографии с расчленёнными телами и морем крови быстро становятся популярными.

"Как говорил Варлам Шаламов, на свете тысяча правд. То есть нас вроде в школе учат, что правда одна, но на самом-то деле это же не так", — добавил Носик.

Роскомнадзор потребовал от YouTube прекратить распространять фейки о событиях на Украине
Роскомнадзор потребовал от YouTube прекратить распространять фейки о событиях на Украине

Ранее стало известно, что комитет Госдумы одобрил поправку о лишении свободы вплоть до 15 лет за фейки о действиях российских военных в ходе "Операции Z" на Украине. Поясним, что это максимальный срок наказания, который грозит в том случае, если распространение лжи повлекло "тяжкие последствия".

Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.


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Обложка © Pexels

Наталья Исакова
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