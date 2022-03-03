Юрист Носик объяснил, почему многие россияне ведутся на фейки

Лишь малая часть пользователей Сети проверяет информацию, отметил эксперт. По его словам, если она у человека вызывает негатив, то он вряд ли будет сомневаться в её достоверности.

Многие россияне верят фейкам в Сети, поскольку не привыкли проверять полученную информацию. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал маркетолог и юрист Роман Носик.

Если информация вызывает у человека негативный отклик, то он вряд ли будет сомневаться в её достоверности, отметил специалист. Именно поэтому, по его словам, трагические новости или шокирующие фотографии с расчленёнными телами и морем крови быстро становятся популярными.

"Как говорил Варлам Шаламов, на свете тысяча правд. То есть нас вроде в школе учат, что правда одна, но на самом-то деле это же не так", — добавил Носик.