Умер актёр дубляжа Сергей Дьячков, озвучивавший Джонни Деппа
Артист также работал над мультфильмами "Король Лев" и "Иван-царевич и Серый Волк". Дата и место похорон, как и причины его смерти, пока не известны.
Сергей Дьячков. Обложка © Кинопоиск
Актёр дубляжа Сергей Дьячков умер в возрасте 50 лет. Он известен тем, что озвучивал Джеки Чана и Джонни Деппа, сообщает телеграм-канал "Кинопоиск".
Дата и место похорон, как и причины его смерти, пока не известны.
Сергей Дьячков окончил СПбГАТИ, служил в Малом драматическом театре, а потом — в Русской антрепризе имени Андрея Миронова. Он стал широко известен как актёр дубляжа. Так, его голосом говорит Джек Воробей в "Пиратах Карибского моря: На краю света", а также герои Деппа в фильмах "Убийство в Восточном экспрессе", "Город лжи" и "На краю света".
Кроме того, Дьячков озвучил Тимона в мультфильмах "Король Лев" и "Тимон и Пумба". Актёр также работал над картиной "Иван-царевич и Серый Волк". Его можно было увидеть в эпизодических ролях в сериалах "Убойная сила" и "Улицы разбитых фонарей".
Ранее Лайф писал, что умер актёр сериала "Бригада" Андрей Нагорнов. Он скончался на 57-м году жизни. О печальном известии сообщил телеведущий Евгений Сулес.