Умер актёр дубляжа Сергей Дьячков, озвучивавший Джонни Деппа

Актёр дубляжа Сергей Дьячков умер в возрасте 50 лет. Он известен тем, что озвучивал Джеки Чана и Джонни Деппа, сообщает телеграм-канал "Кинопоиск".

Дата и место похорон, как и причины его смерти, пока не известны.

Сергей Дьячков окончил СПбГАТИ, служил в Малом драматическом театре, а потом — в Русской антрепризе имени Андрея Миронова. Он стал широко известен как актёр дубляжа. Так, его голосом говорит Джек Воробей в "Пиратах Карибского моря: На краю света", а также герои Деппа в фильмах "Убийство в Восточном экспрессе", "Город лжи" и "На краю света".

Кроме того, Дьячков озвучил Тимона в мультфильмах "Король Лев" и "Тимон и Пумба". Актёр также работал над картиной "Иван-царевич и Серый Волк". Его можно было увидеть в эпизодических ролях в сериалах "Убойная сила" и "Улицы разбитых фонарей".