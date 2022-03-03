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3 марта, 13:35
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Умер актёр дубляжа Сергей Дьячков, озвучивавший Джонни Деппа

Артист также работал над мультфильмами "Король Лев" и "Иван-царевич и Серый Волк". Дата и место похорон, как и причины его смерти, пока не известны.

<p>Сергей Дьячков. Обложка © <a href="https://t.me/kinopoisk/23637" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кинопоиск</a></p>

Сергей Дьячков. Обложка © Кинопоиск

Актёр дубляжа Сергей Дьячков умер в возрасте 50 лет. Он известен тем, что озвучивал Джеки Чана и Джонни Деппа, сообщает телеграм-канал "Кинопоиск".

Дата и место похорон, как и причины его смерти, пока не известны.

Сергей Дьячков окончил СПбГАТИ, служил в Малом драматическом театре, а потом — в Русской антрепризе имени Андрея Миронова. Он стал широко известен как актёр дубляжа. Так, его голосом говорит Джек Воробей в "Пиратах Карибского моря: На краю света", а также герои Деппа в фильмах "Убийство в Восточном экспрессе", "Город лжи" и "На краю света".

Кроме того, Дьячков озвучил Тимона в мультфильмах "Король Лев" и "Тимон и Пумба". Актёр также работал над картиной "Иван-царевич и Серый Волк". Его можно было увидеть в эпизодических ролях в сериалах "Убойная сила" и "Улицы разбитых фонарей".

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Никита Осипов

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