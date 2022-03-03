Депутат Черняк посоветовал Зеленскому выучить три слова
В Госдуме решили, что украинский лидер стал военным преступником. В будущем он ответит за всё содеянное на международном трибунале, подчеркнул парламентарий.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует выучить слова "преступник", "суд" и "тюрьма". Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк.
"Пусть ознакомится и хорошо выучит следующие слова: "преступник", "суд" и "тюрьма", — приводит его слова РИА "Новости".
Черняк добавил, что Зеленский превратился в военного злоумышленника. В будущем украинский лидер ответит за всё содеянное на международном трибунале.
Ранее Владимир Зеленский пригрозил России, призвав учить слова "репарации" и "контрибуции". По словам украинского президента, власти страны восстановят каждый дом, улицу и город, пострадавшие в ходе военной операции. Также он пообещал финансовую поддержку тем, кто потерял работу.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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