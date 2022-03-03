Депутат Черняк посоветовал Зеленскому выучить три слова

В Госдуме решили, что украинский лидер стал военным преступником. В будущем он ответит за всё содеянное на международном трибунале, подчеркнул парламентарий.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует выучить слова "преступник", "суд" и "тюрьма". Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк.

"Пусть ознакомится и хорошо выучит следующие слова: "преступник", "суд" и "тюрьма", — приводит его слова РИА "Новости".

Черняк добавил, что Зеленский превратился в военного злоумышленника. В будущем украинский лидер ответит за всё содеянное на международном трибунале.