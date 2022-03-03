Посол РФ в Ирландии заявил о поступающих угрозах в адрес дипломатов

По его словам, республика находится в первом ряду стран Евросоюза с антироссийскими настроениями, а посольство сейчас существует в "ситуации крайней напряжённости".

Сотрудники российского посольства в Ирландии сталкиваются с постоянными угрозами в свой адрес. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Ирландии Юрий Филатов.

"Мы регистрируем постоянные угрозы в адрес сотрудников посольства. <...> Вот уже который день у посольства происходят с разной степенью интенсивности манифестации протеста", — сказал он.

Филатов отметил, что ключевую роль в разжигании ненависти играют местные СМИ, рисующие негативную тенденциозную картину происходящих на Украине событий. По его словам, сейчас Ирландия находится в первом ряду стран Евросоюза с антироссийскими настроениями.

"Посольство существует сейчас в ситуации крайней напряжённости", — заключил дипломат.