Посол РФ в Ирландии заявил о поступающих угрозах в адрес дипломатов
По его словам, республика находится в первом ряду стран Евросоюза с антироссийскими настроениями, а посольство сейчас существует в "ситуации крайней напряжённости".
Сотрудники российского посольства в Ирландии сталкиваются с постоянными угрозами в свой адрес. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Ирландии Юрий Филатов.
"Мы регистрируем постоянные угрозы в адрес сотрудников посольства. <...> Вот уже который день у посольства происходят с разной степенью интенсивности манифестации протеста", — сказал он.
Филатов отметил, что ключевую роль в разжигании ненависти играют местные СМИ, рисующие негативную тенденциозную картину происходящих на Украине событий. По его словам, сейчас Ирландия находится в первом ряду стран Евросоюза с антироссийскими настроениями.
"Посольство существует сейчас в ситуации крайней напряжённости", — заключил дипломат.
Лайф раньше писал, что Посольству России в Великобритании поступило несколько сотен звонков с угрозами. При этом отмечается, что дипломаты в Лондоне из-за этого в полицию не обращались. Ранее Посольство РФ в Берне попросило Швейцарию обеспечить безопасность для сотрудников из-за угроз.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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