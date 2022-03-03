Интернет-омбудсмен Мариничев объяснил, как не стать "рупором" фейковых новостей

Ко всему, что публикуется в Сети, сегодня нужно относиться крайне скептично и стараться изучать источники информации. Как избежать участи распространителя тревожных вбросов, рассказал в интервью с телеканалом "360" интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

"Относитесь критично к тому, что читаете, что видите, и относитесь критично к источникам, от которых вы получаете информацию. Очень легко взять на веру любой фейк", — пояснил он.

Омбудсмен отметил, что человеку очень трудно определить, является информация, фото или видео качественной подделкой или нет. Зачастую фейковая новость рассылается друзьям, которые уже не могут проверить, где именно вы нашли это сообщение, добавил Мариничев.

"Чтобы эти цепочки прерывались, и существует такое радикальное требование к гражданам относительно распространения и создания такого рода информации", — подчеркнул он.