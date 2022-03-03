Интернет-омбудсмен Мариничев объяснил, как не стать "рупором" фейковых новостей
Зачастую ложные сообщения пересылаются друзьям, которые уже не могут проверить, где именно вы нашли такую информацию, и бороться с этим можно только радикальными методами.
Ко всему, что публикуется в Сети, сегодня нужно относиться крайне скептично и стараться изучать источники информации. Как избежать участи распространителя тревожных вбросов, рассказал в интервью с телеканалом "360" интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
"Относитесь критично к тому, что читаете, что видите, и относитесь критично к источникам, от которых вы получаете информацию. Очень легко взять на веру любой фейк", — пояснил он.
Омбудсмен отметил, что человеку очень трудно определить, является информация, фото или видео качественной подделкой или нет. Зачастую фейковая новость рассылается друзьям, которые уже не могут проверить, где именно вы нашли это сообщение, добавил Мариничев.
"Чтобы эти цепочки прерывались, и существует такое радикальное требование к гражданам относительно распространения и создания такого рода информации", — подчеркнул он.
Напомним, что Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку о лишении свободы вплоть до 15 лет за фейки о действиях российских военных в ходе "Операции Z" на Украине. Поясним, что это максимальный срок наказания, который грозит в том случае, если распространение лжи повлекло "тяжкие последствия".
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о рассылке фейков про военное положение в РФ. Омбудсмен призвала не поддаваться на информационные провокации и привела примеры отправленных сообщений. Официальные российские источники всегда держат население в курсе, напомнила она.
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