РИА "Новости": Террористы используют Украину в качестве убежища
Так, в стране сейчас находится более тысячи экстремистов. В этой связи, по словам собеседника, операция России способствует борьбе со смертниками.
Украинские власти предоставили убежище международным террористам, в том числе воевавшим в Сирии. В общей сложности на территории страны сейчас более тысячи боевиков и экстремистов. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил знакомый с ситуацией источник.
"По оценкам экспертов, в настоящее время территорию Украины используют в качестве убежища более тысячи участников террористических и экстремистских организаций", — заявил собеседник агентства.
Он отмечает, что практика задействования такого контингента на территории Украины и переориентации властей страны на представителей националистического сообщества как основной ударной силы армии возникла после событий 2014 года.
"Именно такие лица становились исполнителями приказов, которые обычным украинским военнослужащим отдавать не решались", — подчеркнул источник, отмечая, что военная операция России носит антитеррористический характер.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © Shutterstock