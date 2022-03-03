РИА "Новости": Террористы используют Украину в качестве убежища

Так, в стране сейчас находится более тысячи экстремистов. В этой связи, по словам собеседника, операция России способствует борьбе со смертниками.

Украинские власти предоставили убежище международным террористам, в том числе воевавшим в Сирии. В общей сложности на территории страны сейчас более тысячи боевиков и экстремистов. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил знакомый с ситуацией источник.

"По оценкам экспертов, в настоящее время территорию Украины используют в качестве убежища более тысячи участников террористических и экстремистских организаций", — заявил собеседник агентства.

Он отмечает, что практика задействования такого контингента на территории Украины и переориентации властей страны на представителей националистического сообщества как основной ударной силы армии возникла после событий 2014 года.