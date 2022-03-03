Путин объяснил Макрону, чем обернутся попытки Киева затянуть переговоры с Москвой

Кроме того, глава государства назвал два основных требования России — это демилитаризация и нейтральный статус Украины. Он подчеркнул, что задачи "Операции Z" будут выполнены "в любом случае".

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Франции Эмманюэлем Макроном предупредил, что затягивание Киевом переговоров приведёт к новым требованиям со стороны Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Путин подробно изложил принципиальные подходы и условия в контексте переговоров с представителями Киева. Подтверждено, что в первую очередь речь идёт о демилитаризации и нейтральном статусе Украины — с тем чтобы с её территории никогда не исходила угроза для РФ", — говорится в сообщении.