Путин объяснил Макрону, чем обернутся попытки Киева затянуть переговоры с Москвой
Кроме того, глава государства назвал два основных требования России — это демилитаризация и нейтральный статус Украины. Он подчеркнул, что задачи "Операции Z" будут выполнены "в любом случае".
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Франции Эмманюэлем Макроном предупредил, что затягивание Киевом переговоров приведёт к новым требованиям со стороны Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Путин подробно изложил принципиальные подходы и условия в контексте переговоров с представителями Киева. Подтверждено, что в первую очередь речь идёт о демилитаризации и нейтральном статусе Украины — с тем чтобы с её территории никогда не исходила угроза для РФ", — говорится в сообщении.
В связи с этим глава российского государства проинформировал Макрона, что задачи "Операции Z" будут выполнены "в любом случае", а попытки выиграть время путём затягивания переговоров приведут к тому, что у Москвы "появятся дополнительные требования к Киеву".
Минувшей ночью стало известно, что второй раунд переговоров делегаций России и Украины на фоне военной "Операции Z" состоится, однако они пройдут не в Беловежской Пуще, как сообщалось ранее. Украинская делегация запросила смену места переговоров. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским — помощником президента России — ждала коллег из Киева в Беловежской Пуще со вчерашнего дня. Только сегодня днём украинская делегация вылетела на переговоры с Россией.
Напомним, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель