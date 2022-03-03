Делегация Украины прибыла на переговоры с РФ в Беловежской Пуще

Представители Киева добирались до места на вертолётах. Ранее сообщалось, что "программа-минимум" для стороны Незалежной — гуманитарные коридоры.

Делегация Украины прибыла на место проведения переговоров с Россией в Беловежской Пуще. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента с места событий.