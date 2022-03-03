Делегация Украины прибыла на переговоры с РФ в Беловежской Пуще
Представители Киева добирались до места на вертолётах. Ранее сообщалось, что "программа-минимум" для стороны Незалежной — гуманитарные коридоры.
Делегация Украины прибыла на место проведения переговоров с Россией в Беловежской Пуще. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента с места событий.
Уточняется, что представители Киева прибыли на вертолётах.
Ранее член делегации Украины Давид Арахамия рассказал о "программе-минимум" на переговоры с РФ — гуманитарных коридорах.
Минувшей ночью стало известно, что второй раунд переговоров делегаций России и Украины на фоне военной "Операции Z" состоится, однако они пройдут не в Беловежской Пуще, как сообщалось ранее. Украинская делегация запросила смену места переговоров. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским — помощником президента России — ждала коллег из Киева в Беловежской Пуще со вчерашнего дня.
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