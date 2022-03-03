Путин постановил назначить интернет-портал правовой информации единым госресурсом

Президент России Владимир Путин постановил назначить официальный интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru) единым государственным информационно-правовым ресурсом. Об этом сообщается в указе лидера страны.

"Постановляю установить, что "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) является единым официальным государственным информационно-правовым ресурсом в Российской Федерации", — говорится в указе.

Путин также постановил, что тексты документов с внесёнными в них изменениями, размещаемые на портале с 1 июля 2022 года, являются официальными. Федеральная служба охраны РФ по согласованию с государственно-правовым управлением Путина и аппаратом Госдумы будет определять порядок обнародования этих текстов.

"Постановляю Федеральной службе охраны РФ утверждать единые технические требования к выпуску, машинной (интеллектуальной) обработке, размещению, хранению и распространению текстов правовых актов в электронном виде, а также единые форматы разметки этих документов", — говорится в указе.

Также ресурс с 1 июля будет осуществлять "подготовку текстов законов России о поправке к Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов и правовых актов президента РФ", учитывая те изменения, которые были внесены в них после этой даты. Исключение составляют документы, содержащие гостайну или сведения конфиденциального характера.

Помимо всего прочего Путин постановил внести в акты президента РФ изменения по перечню согласно приложению. Указ вступает в силу со дня его подписания.