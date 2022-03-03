Колонна с 60 тоннами гуманитарной помощи выехала из Краснодара в Херсонскую область

В состав груза входят мясные консервы, рис, сахар, мука, растительное масло, сгущённое молоко и конфеты. Также особое внимание уделяют детям. Из региона везут памперсы и детское питание.

Колонна с 60 тоннами гуманитарной помощи направляется из Краснодара в Херсонскую область. Видео © Предоставлено LIFE

Из Краснодара выехала колонна из шести грузовых автомобилей, которая доставит 60 тонн гуманитарной помощи в Херсонскую область Украины.

Груз собрали силами партии "Единая Россия", волонтёрского штаба #МыВместе, предприятий Кубани и неравнодушных краснодарцев. Добровольцы будут сопровождать и передавать гуманитарную помощь. Также в доставке будет содействовать Минобороны России.

В состав груза входят мясные консервы, рис, сахар, мука, растительное масло, сгущённое молоко и конфеты. Также особое внимание уделяют детям. Из региона везут памперсы и детское питание.