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Опубликовано 3 марта 2022, 14:12

Колонна с 60 тоннами гуманитарной помощи выехала из Краснодара в Херсонскую область

В состав груза входят мясные консервы, рис, сахар, мука, растительное масло, сгущённое молоко и конфеты. Также особое внимание уделяют детям. Из региона везут памперсы и детское питание.

Колонна с 60 тоннами гуманитарной помощи направляется из Краснодара в Херсонскую область. Видео © Предоставлено LIFE

Из Краснодара выехала колонна из шести грузовых автомобилей, которая доставит 60 тонн гуманитарной помощи в Херсонскую область Украины.

Груз собрали силами партии "Единая Россия", волонтёрского штаба #МыВместе, предприятий Кубани и неравнодушных краснодарцев. Добровольцы будут сопровождать и передавать гуманитарную помощь. Также в доставке будет содействовать Минобороны России.

В состав груза входят мясные консервы, рис, сахар, мука, растительное масло, сгущённое молоко и конфеты. Также особое внимание уделяют детям. Из региона везут памперсы и детское питание.

Россия проводит 14 гуманитарных акций в Херсонской, Сумской и Харьковской областях Украины
Россия проводит 14 гуманитарных акций в Херсонской, Сумской и Харьковской областях Украины

Ранее Лайф рассказал, что российские военные доставили жителям Украины 30 тонн гуманитарной помощи. Крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, а также питьевую воду передали жителям приграничных поселений — женщинам, детям и пожилым людям.

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Обложка © Предоставлено LIFE

Григорий Воронцов
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