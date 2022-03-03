НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 марта, 14:12

Колонна с 60 тоннами гуманитарной помощи выехала из Краснодара в Херсонскую область

В состав груза входят мясные консервы, рис, сахар, мука, растительное масло, сгущённое молоко и конфеты. Также особое внимание уделяют детям. Из региона везут памперсы и детское питание.

Колонна с 60 тоннами гуманитарной помощи направляется из Краснодара в Херсонскую область. Видео © Предоставлено LIFE

Из Краснодара выехала колонна из шести грузовых автомобилей, которая доставит 60 тонн гуманитарной помощи в Херсонскую область Украины.

Груз собрали силами партии "Единая Россия", волонтёрского штаба #МыВместе, предприятий Кубани и неравнодушных краснодарцев. Добровольцы будут сопровождать и передавать гуманитарную помощь. Также в доставке будет содействовать Минобороны России.

В состав груза входят мясные консервы, рис, сахар, мука, растительное масло, сгущённое молоко и конфеты. Также особое внимание уделяют детям. Из региона везут памперсы и детское питание.

Россия проводит 14 гуманитарных акций в Херсонской, Сумской и Харьковской областях Украины

Россия проводит 14 гуманитарных акций в Херсонской, Сумской и Харьковской областях Украины

Ранее Лайф рассказал, что российские военные доставили жителям Украины 30 тонн гуманитарной помощи. Крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, а также питьевую воду передали жителям приграничных поселений — женщинам, детям и пожилым людям.

Обложка © Предоставлено LIFE

Григорий Воронцов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1