Английская премьер-лига может разорвать контракт на показ матчей в России

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) рассматривает вопрос о разрыве телевизионного контракта на показ матчей в России. Об этом со ссылкой на главу турнира Ричарда Мастерса пишет журналист Саймон Стоун.

"Мы очень внимательно рассмотрим вопрос о приостановке контракта или расторжении. Мы занимаемся этим прямо сейчас", — заявил Мастерс.