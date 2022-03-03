Английская премьер-лига может разорвать контракт на показ матчей в России
Напомним, британский чемпионат должен вернуться на "Матч ТВ", начиная с нового сезона.
Обложка © Shutterstock
Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) рассматривает вопрос о разрыве телевизионного контракта на показ матчей в России. Об этом со ссылкой на главу турнира Ричарда Мастерса пишет журналист Саймон Стоун.
"Мы очень внимательно рассмотрим вопрос о приостановке контракта или расторжении. Мы занимаемся этим прямо сейчас", — заявил Мастерс.
Добавим, что с нового сезона права на показ матчей АПЛ принадлежат телеканалу "Матч ТВ".