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3 марта, 14:16

Английская премьер-лига может разорвать контракт на показ матчей в России

Напомним, британский чемпионат должен вернуться на "Матч ТВ", начиная с нового сезона.

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) рассматривает вопрос о разрыве телевизионного контракта на показ матчей в России. Об этом со ссылкой на главу турнира Ричарда Мастерса пишет журналист Саймон Стоун.

"Мы очень внимательно рассмотрим вопрос о приостановке контракта или расторжении. Мы занимаемся этим прямо сейчас", — заявил Мастерс.

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Добавим, что с нового сезона права на показ матчей АПЛ принадлежат телеканалу "Матч ТВ".

Шамиль Гаджиев
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