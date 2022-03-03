"Краснодар" объявил о приостановке контрактов с рядом игроков
Ранее клуб покинули главный тренер Даниель Фарке и члены его штаба.
Футбольный клуб "Краснодар" на своём официальном сайте сообщил о приостановке контрактов целого ряда игроков по их просьбе.
"ФК "Краснодар" по просьбе игроков приостановил действие контрактов следующих футболистов: Вандерсон Масиэл, Кайо, Эрик Бутхейм, Кристиан Рамирес, Жуниор Алонсо, Джон Кордоба, Виктор Классон и Реми Кабелла. Футболисты покинули расположение клуба и будут тренироваться самостоятельно, при этом их контракты будут действительны", — говорится в сообщении "быков".
Ранее Лайф писал, что "Краснодар" разорвал контракт с главным тренером Даниелем Фарке и его тренерским штабом.
Игроки ФК "Краснодар". Обложка © ФК "Краснодар"