Минобороны: Российские военные уничтожили основные группировки украинских националистов
Однако на этом фоне западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний, заметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
Вооружённые силы РФ уничтожили основные группировки украинских националистов. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Обращаем внимание, что на фоне окружения и уничтожения Российскими вооружёнными силами основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний", — отметил генерал-майор.
А ранее Лайф рассказывал, что ВС России вывели из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в Киеве. В Минобороны РФ подчеркнули, что в результате удара жертв и разрушений жилых домов нет. Российские силовики за всё время спецоперации поразили 1612 объектов.
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