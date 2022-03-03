Минобороны: Российские военные уничтожили основные группировки украинских националистов

Однако на этом фоне западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний, заметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

"Обращаем внимание, что на фоне окружения и уничтожения Российскими вооружёнными силами основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний", — отметил генерал-майор.

А ранее Лайф рассказывал, что ВС России вывели из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в Киеве. В Минобороны РФ подчеркнули, что в результате удара жертв и разрушений жилых домов нет. Российские силовики за всё время спецоперации поразили 1612 объектов.