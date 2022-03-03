ВС России вывели из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в Киеве
В Минобороны РФ подчеркнули, что в результате удара жертв и разрушений жилых домов нет. Российские силовики за всё время спецоперации поразили 1612 объектов.
Вооружённые силы России вывели из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в Киеве. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.
"В результате нанесения удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая Гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России", — сказал он.
По словам Конашенкова, в результате удара жертв и разрушений жилых домов нет. Он также подчеркнул, что за время спецоперации поражено российскими силовиками 1612 объектов, в их числе 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 52 радиолокационные станции.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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