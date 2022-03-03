ВС России вывели из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в Киеве

В Минобороны РФ подчеркнули, что в результате удара жертв и разрушений жилых домов нет. Российские силовики за всё время спецоперации поразили 1612 объектов.

Вооружённые силы России вывели из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в Киеве. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате нанесения удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая Гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России", — сказал он.