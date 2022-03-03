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3 марта, 14:27

Верховная рада приняла закон о принудительном изъятии российской собственности

Накануне стало известно, что комитет парламента Незалежной по вопросам экономического развития рассматривает возможность национализировать всё российское имущество на территории страны.

Верховная рада Украины приняла закон о принудительном изъятии российской собственности на территории Незалежной. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

"Верховная рада приняла <…> закон про основные принципы принудительного изъятия на Украине объектов права собственности РФ и её резидентов", — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что комитет Рады по вопросам экономического развития рассматривает возможность национализировать всё российское имущество на территории страны.

В Кремле не рассматривают национализацию имущества зарубежных компаний в России

В Кремле не рассматривают национализацию имущества зарубежных компаний в России

Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.

Обложка © Shutterstock

Григорий Воронцов

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