Накануне стало известно, что комитет парламента Незалежной по вопросам экономического развития рассматривает возможность национализировать всё российское имущество на территории страны.

Верховная рада Украины приняла закон о принудительном изъятии российской собственности на территории Незалежной. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.



"Верховная рада приняла <…> закон про основные принципы принудительного изъятия на Украине объектов права собственности РФ и её резидентов", — говорится в сообщении.