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Регион
Опубликовано 3 марта 2022, 14:27
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Верховная рада приняла закон о принудительном изъятии российской собственности

Накануне стало известно, что комитет парламента Незалежной по вопросам экономического развития рассматривает возможность национализировать всё российское имущество на территории страны.

Верховная рада Украины приняла закон о принудительном изъятии российской собственности на территории Незалежной. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

"Верховная рада приняла <…> закон про основные принципы принудительного изъятия на Украине объектов права собственности РФ и её резидентов", — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что комитет Рады по вопросам экономического развития рассматривает возможность национализировать всё российское имущество на территории страны.

В Кремле не рассматривают национализацию имущества зарубежных компаний в России
В Кремле не рассматривают национализацию имущества зарубежных компаний в России

Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила новые санкции на Россию. Токио, как и Вашингтон, решил ударить по банковскому сектору, заморозить выдачу виз россиянам, а также ввести ограничения на экспорт из РФ.

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Обложка © Shutterstock

Григорий Воронцов
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