Власти Подмосковья объявили об отмене QR-кодов в регионе с 4 марта

В Подмосковье с 4 марта отменяются QR-коды, снимаются все ограничения на посещение кафе и ресторанов, театров, музеев, а также развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий. Об этом пишет телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Мособлштаба.

Однако некоторые ограничения всё же останутся. Так, лицам старше 60 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендован домашний режим, также обязательно ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

"Публичные мероприятия по-прежнему проводить нельзя, за исключением организуемых органами государственной власти", — добавили в штабе.