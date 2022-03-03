Власти Подмосковья объявили об отмене QR-кодов в регионе с 4 марта
Тем не менее некоторые ограничения на территории Московской области всё же останутся — они касаются неофициальных публичных мероприятий и соблюдения мер безопасности.
В Подмосковье с 4 марта отменяются QR-коды, снимаются все ограничения на посещение кафе и ресторанов, театров, музеев, а также развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий. Об этом пишет телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Мособлштаба.
Однако некоторые ограничения всё же останутся. Так, лицам старше 60 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендован домашний режим, также обязательно ношение масок и соблюдение социальной дистанции.
"Публичные мероприятия по-прежнему проводить нельзя, за исключением организуемых органами государственной власти", — добавили в штабе.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве с 3 марта отменяется система QR-кодов. Также снимаются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.
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Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев