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3 марта, 14:31

Власти Подмосковья объявили об отмене QR-кодов в регионе с 4 марта

Тем не менее некоторые ограничения на территории Московской области всё же останутся — они касаются неофициальных публичных мероприятий и соблюдения мер безопасности.

В Подмосковье с 4 марта отменяются QR-коды, снимаются все ограничения на посещение кафе и ресторанов, театров, музеев, а также развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий. Об этом пишет телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Мособлштаба.

Однако некоторые ограничения всё же останутся. Так, лицам старше 60 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендован домашний режим, также обязательно ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

"Публичные мероприятия по-прежнему проводить нельзя, за исключением организуемых органами государственной власти", — добавили в штабе.

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Ранее Лайф сообщал, что в Москве с 3 марта отменяется система QR-кодов. Также снимаются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Ирина Мусина

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