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3 марта, 14:48

Reuters: У берегов Одессы в результате взрыва затонуло грузовое судно

Двое моряков спаслись на плоту, а ещё четверо пропали без вести. В состав экипажа входили россиянин, белорус и украинцы.

Возле крупного черноморского порта в Одессе в результате взрыва затонуло эстонское грузовое судно Helt. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Корабль окончательно затонул. Двое членов экипажа находятся на плоту, а ещё четверо пропали без вести. Я не знаю, где они находятся в данный момент", — сказал менеджер управляющей транспортной компании Vista Shipping Agency Игорь Илвес.

Он подчеркнул, что экипажу никто не может помочь, потому что украинцы не могут выйти в море, подконтрольное РФ. По его словам, судно могло подорваться на мине. В состав экипажа входили четыре украинца, россиянин и белорус.

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* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Обложка © Shutterstock

Светлана Оперук

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