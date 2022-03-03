Reuters: У берегов Одессы в результате взрыва затонуло грузовое судно

Возле крупного черноморского порта в Одессе в результате взрыва затонуло эстонское грузовое судно Helt. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Корабль окончательно затонул. Двое членов экипажа находятся на плоту, а ещё четверо пропали без вести. Я не знаю, где они находятся в данный момент", — сказал менеджер управляющей транспортной компании Vista Shipping Agency Игорь Илвес.

Он подчеркнул, что экипажу никто не может помочь, потому что украинцы не могут выйти в море, подконтрольное РФ. По его словам, судно могло подорваться на мине. В состав экипажа входили четыре украинца, россиянин и белорус.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что "Азов" и "Правый сектор"* не выпускают жителей Мариуполя в гумкоридор. В городе большая проблема с водой, продовольствием и электричеством, а жители сейчас находятся в настоящем концлагере, добавил он, также не исключив точечных ударов, если ситуация не изменится.