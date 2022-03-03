Захарова: Спецслужбы США, диктующие Киеву тактику переговоров, не жалеют народ Украины

Дипломат указала, что "отряженные" переговорщики тянут с приездом на место встречи, заявляют об усталости и "заваливаются" спать, а также торгуются по поводу выбора площадки для беседы.

Тактика переговоров киевского режима с российской стороной, которую диктуют американские спецслужбы, демонстрирует отсутствие жалости к украинскому народу. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она указала, что "отряженные" киевским режимом переговорщики тянут с приездом на место встречи, заявляют об усталости и "заваливаются" спать, а также торгуются по поводу выбора площадки для беседы.

"Это что, забота о гражданах? Да, конечно, нет", — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что подобное поведение реализуется по указам специальных служб США, которые не жалеют народ Украины. При этом чем больше будет реализовываться киевским режимом такая тактика, тем больше будут страдать люди.