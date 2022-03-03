Захарова: Спецслужбы США, диктующие Киеву тактику переговоров, не жалеют народ Украины
Дипломат указала, что "отряженные" переговорщики тянут с приездом на место встречи, заявляют об усталости и "заваливаются" спать, а также торгуются по поводу выбора площадки для беседы.
Тактика переговоров киевского режима с российской стороной, которую диктуют американские спецслужбы, демонстрирует отсутствие жалости к украинскому народу. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она указала, что "отряженные" киевским режимом переговорщики тянут с приездом на место встречи, заявляют об усталости и "заваливаются" спать, а также торгуются по поводу выбора площадки для беседы.
"Это что, забота о гражданах? Да, конечно, нет", — сказала Захарова.
Дипломат подчеркнула, что подобное поведение реализуется по указам специальных служб США, которые не жалеют народ Украины. При этом чем больше будет реализовываться киевским режимом такая тактика, тем больше будут страдать люди.
"Но кто об этом думает в бункере у Зеленского", — заключила представитель МИД.
Минувшей ночью стало известно, что второй раунд переговоров делегаций России и Украины на фоне военной "Операции Z" состоится, однако они пройдут не в Беловежской Пуще, как сообщалось ранее. Украинская делегация запросила смену места переговоров. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским — помощником президента России — ждала коллег из Киева в Беловежской Пуще со вчерашнего дня.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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