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3 марта, 14:54

Гендиректор "Дождя" Синдеева сообщила, что телеканал приостанавливает свою работу

Она отметила, что "такого тяжёлого решения ещё не было". По её словам, всем журналистам издания необходимо время, чтобы "выдохнуть и понять, как работать дальше".

<p>Обложка © ТАСС / Красильников Станислав</p>

Обложка © ТАСС / Красильников Станислав

Телеканал "Дождь"* приостанавливает свою работу в России. Об этом сообщила генеральный директор издания Наталья Синдеева.

"Такого тяжёлого решения в нашей жизни ещё не было. Мы приняли решение, что мы временно останавливаем работу телеканала. Хочу сказать, слово "временно" — очень важно в этом. Нам нужны силы немножко и время, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше", — сказала Синдеева в прямом эфире телеканала.

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Ранее Лайф рассказывал, что главный редактор "Дождя"* Тихон Дзядко временно покинет Россию после блокировки телеканала. Он сообщил, что его коллеги готовы обжаловать принятые в отношении редакции решения и продолжить работу, частично удалённо. Тем не менее вещание из другой страны не планируется. Напомним, что ограничить доступ к "Дождю"* потребовала Генеральная прокуратура РФ. Причиной для этого стали публикации с призывами к экстремистской деятельности. В частности, радиостанция "Эхо Москвы" и упомянутый телеканал распространяли ложные сведения о действиях российских военнослужащих в рамках "Операции Z".

* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

Наталья Исакова

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