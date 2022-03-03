Гендиректор "Дождя" Синдеева сообщила, что телеканал приостанавливает свою работу
Она отметила, что "такого тяжёлого решения ещё не было". По её словам, всем журналистам издания необходимо время, чтобы "выдохнуть и понять, как работать дальше".
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Телеканал "Дождь"* приостанавливает свою работу в России. Об этом сообщила генеральный директор издания Наталья Синдеева.
"Такого тяжёлого решения в нашей жизни ещё не было. Мы приняли решение, что мы временно останавливаем работу телеканала. Хочу сказать, слово "временно" — очень важно в этом. Нам нужны силы немножко и время, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше", — сказала Синдеева в прямом эфире телеканала.
Ранее Лайф рассказывал, что главный редактор "Дождя"* Тихон Дзядко временно покинет Россию после блокировки телеканала. Он сообщил, что его коллеги готовы обжаловать принятые в отношении редакции решения и продолжить работу, частично удалённо. Тем не менее вещание из другой страны не планируется. Напомним, что ограничить доступ к "Дождю"* потребовала Генеральная прокуратура РФ. Причиной для этого стали публикации с призывами к экстремистской деятельности. В частности, радиостанция "Эхо Москвы" и упомянутый телеканал распространяли ложные сведения о действиях российских военнослужащих в рамках "Операции Z".
* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.