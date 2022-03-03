Гендиректор "Дождя" Синдеева сообщила, что телеканал приостанавливает свою работу

"Такого тяжёлого решения в нашей жизни ещё не было. Мы приняли решение, что мы временно останавливаем работу телеканала. Хочу сказать, слово "временно" — очень важно в этом. Нам нужны силы немножко и время, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше", — сказала Синдеева в прямом эфире телеканала.