Жена Федуна раскритиковала идею расширения РПЛ до 18 клубов

Зарема Салихова, жена владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, считает нецелесообразным расширение РПЛ до 18 клубов в нынешних финансовых условиях. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Кто-то сегодня выступает за расширение лиги до 18 команд, напрочь забывая, что даже в благополучные годы существуют команды, которые не могут достойно закончить чемпионат из-за проблем с финансированием. Сколько команд доиграет этот чемпионат в нынешних экономических условиях?" — заявила Салихова.

Накануне стало известно, что на последнем собрании клубов РПЛ обсуждался вопрос о расширении РПЛ до 18 команд. Пойти на этот шаг предлагается ради увеличения количества матчей в национальном первенстве из-за вероятного отсутствия еврокубков в следующем сезоне.