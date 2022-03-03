Путин: Никогда не откажусь от убеждения, что русские и украинцы — один народ

Российский лидер подчеркнул, что продолжает придерживаться этой позиции даже несмотря на то, что часть жителей Украины "оболванены нацистской пропагандой".

Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не откажется от убеждения, что русские и украинцы являются одним народом. Об этом он сказал, открывая заседание Совбеза РФ.

"Вместе с тем никогда не откажусь и от своего убеждения, что русские и украинцы — это один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболванены нацистской, националистической пропагандой, а кто-то сознательно пошёл по пути бандеровцев, других приспешников нацистов", — сказал Путин.