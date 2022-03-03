Путин: Никогда не откажусь от убеждения, что русские и украинцы — один народ

Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не откажется от убеждения, что русские и украинцы являются одним народом. Об этом он сказал, открывая заседание Совбеза РФ.

"Вместе с тем никогда не откажусь и от своего убеждения, что русские и украинцы — это один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболванены нацистской, националистической пропагандой, а кто-то сознательно пошёл по пути бандеровцев, других приспешников нацистов", — сказал Путин.