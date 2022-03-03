Путин: Никогда не откажусь от убеждения, что русские и украинцы — один народ
Российский лидер подчеркнул, что продолжает придерживаться этой позиции даже несмотря на то, что часть жителей Украины "оболванены нацистской пропагандой".
Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не откажется от убеждения, что русские и украинцы являются одним народом. Об этом он сказал, открывая заседание Совбеза РФ.
"Вместе с тем никогда не откажусь и от своего убеждения, что русские и украинцы — это один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболванены нацистской, националистической пропагандой, а кто-то сознательно пошёл по пути бандеровцев, других приспешников нацистов", — сказал Путин.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин заявил о присвоении первого звания Героя России за спецоперацию на Украине. Награды удостоился старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов, к сожалению, посмертно.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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