Нуланд назвала условие для участия США в переговорах с Россией

По словам замгоссекретаря Соединённых Штатов, Вашингтон возобновит контакты с Москвой только после того, как президент РФ Владимир Путин выполнит просьбу американской стороны.

Вашингтон готов вести переговоры с Москвой в случае вывода российских войск с территории Украины. Об этом заявила заместитель госсекретаря Соединённых Штатов Америки по политическим делам Виктория Нуланд.

"Если он (Владимир Путин. — Прим. Лайфа) готов убрать свои войска с территории Украины, если он готов поговорить с нами серьёзно, эта война должна прекратиться, мы готовы с ним разговаривать, если это так", — сказала Нуланд в интервью главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову.