Нуланд назвала условие для участия США в переговорах с Россией
Виктория Нуланд. Фото © ТАСС / AP / Susan Walsh
По словам замгоссекретаря Соединённых Штатов, Вашингтон возобновит контакты с Москвой только после того, как президент РФ Владимир Путин выполнит просьбу американской стороны.
Вашингтон готов вести переговоры с Москвой в случае вывода российских войск с территории Украины. Об этом заявила заместитель госсекретаря Соединённых Штатов Америки по политическим делам Виктория Нуланд.
"Если он (Владимир Путин. — Прим. Лайфа) готов убрать свои войска с территории Украины, если он готов поговорить с нами серьёзно, эта война должна прекратиться, мы готовы с ним разговаривать, если это так", — сказала Нуланд в интервью главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову.
А ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет развиваться, даже если Запад решит опустить "железный занавес". Министр подчеркнул, что западные партнёры в очередной раз доказали свою абсолютную ненадёжность и полную недоговороспособность.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.