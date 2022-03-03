Зеленский потребовал от Германии стать гарантом безопасности Украины

Ранее украинский лидер не раз утверждал, что Киев согласен обсудить с Москвой вопрос нейтрального статуса при условии, что получит гарантии безопасности со стороны третьих стран.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ФРГ необходимо стать одним из гарантов безопасности Украины после прекращения российской военной операции и урегулирования конфликта. Об этом глава Незалежной сообщил в эфире телеканала CNN.

"Германия должна быть одним из гарантов безопасности Украины", — сказал он.

Также Зеленский неоднократно утверждал, что Киев согласен обсудить с российской стороной вопрос нейтрального статуса при условии, что получит гарантии безопасности со стороны третьих стран.