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Регион
Опубликовано 3 марта 2022, 17:07
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Зеленский потребовал от Германии стать гарантом безопасности Украины

Ранее украинский лидер не раз утверждал, что Киев согласен обсудить с Москвой вопрос нейтрального статуса при условии, что получит гарантии безопасности со стороны третьих стран.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ФРГ необходимо стать одним из гарантов безопасности Украины после прекращения российской военной операции и урегулирования конфликта. Об этом глава Незалежной сообщил в эфире телеканала CNN.

"Германия должна быть одним из гарантов безопасности Украины", — сказал он.

Bild: На Украину доставлено из Германии 500 ракет и 1000 гранатомётов
Bild: На Украину доставлено из Германии 500 ракет и 1000 гранатомётов

Также Зеленский неоднократно утверждал, что Киев согласен обсудить с российской стороной вопрос нейтрального статуса при условии, что получит гарантии безопасности со стороны третьих стран.

Напомним, в Белоруссии сегодня начался второй раунд переговоров России и Украины. Первая встреча делегаций состоялась в Гомельской области Белоруссии 28 февраля и продлилась пять часов. Тогда стороны сообщили, что наметили ряд тем для обсуждения. Также Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © Getty Images / Chris McGrath

Ирина Мусина
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