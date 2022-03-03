Зеленский потребовал от Германии стать гарантом безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ФРГ необходимо стать одним из гарантов безопасности Украины после прекращения российской военной операции и урегулирования конфликта. Об этом глава Незалежной сообщил в эфире телеканала CNN.

"Германия должна быть одним из гарантов безопасности Украины", — сказал он.

Также Зеленский неоднократно утверждал, что Киев согласен обсудить с российской стороной вопрос нейтрального статуса при условии, что получит гарантии безопасности со стороны третьих стран.